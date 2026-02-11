Uso de chaleco reflectivo es obligatorio desde las 6:00 de la tarde a 06:00 de la mañana

Tegucigalpa – César Aguilar, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), confirmó hoy que el uso de chaleco o arnés con bandas reflectantes es obligatorio en el horario de 06:00 de la noche a 06:00 de la mañana.

Durante el día queda a disposición del conductor usar o no el chaleco o el arnés reflectantes, dijo.

Acotó que a partir de hoy esta es una normativa en aplicación, por lo que los operativos están enfocados en hacer cumplir esta disposición.

Las personas que no usen chaleco serán multadas con 400 lempiras la primera vez, la segunda ocasión con un aumento del 50 % a este valor y si se trata de alguien reincidente se procederá a la suspensión del permiso de conducir, acotó el portavoz de la DNVT.

El uso del chaleco reflectivo permite que los motociclistas sean identificados con mayor facilidad por otros conductores, disminuyendo el riesgo de colisiones, explicó.

En ese contexto, insistió que es de carácter obligatorio el uso del chaleco o arnés con bandas reflectantes en horario nocturno, no así en horario diurno.

Enfatizó que la normativa fue socializada con antelación, por lo que hoy inician los operativos para garantizar el cumplimiento de esta disposición. (RO)