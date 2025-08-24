Usar signos de muerte en campaña política es lo más contradictorio con la construcción de democracia: Padre Melo

Tegucigalpa – El sacerdote jesuita, Ismael Moreno, conocido popularmente como Padre Melo señaló este domingo que usar signos de muerte en campaña política es lo más contradictorio con la construcción de democracia.

Lo anterior en referencia al acto donde el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras escenificó la muerte política de la candidata oficialista Rixi Moncada.

En respuesta el sacerdote católico opinó que es lo más contradictorio con la construcción de democracia y exhortó a repudiar todo símbolo de violencia.

Usar motivos de muerte y violencia en una campaña política, como lo hizo el actual alcalde de SPS, es lo más contradictorio con la construcción de democracia. Salvemos la salida pacífica electoral, repudiemos todo símbolo violento — Ismael Moreno (@Melosjmoreno) August 24, 2025

“Usar motivos de muerte y violencia en una campaña política, como lo hizo el actual alcalde de SPS, es lo más contradictorio con la construcción de democracia. Salvemos la salida pacífica electoral, repudiemos todo símbolo violento”, escribió el religioso en sus redes sociales.

Al igual que él muchos sectores han repudiado el acto político del candidato a la reelección en la alcaldía de la ciudad de San Pedro Sula.

Recientemente la Iglesia Católica en conjunto con la Iglesia Evangélica organizó una caminata por la paz y la democracia en Honduras, en donde quedó demostrado la petición de paz de parte de la población hacia la clase política.

Sin embargo, el estamento político se enfrasca en una campaña de ataques y desprestigio al rival, sin propuestas claras y mucho menos un plan de acción para solucionar los problemas del país. (RO)