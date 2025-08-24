spot_imgspot_img
Usar motivos de muerte y violencia en una campaña política, como lo hizo el actual alcalde de SPS, es lo más contradictorio con la construcción de democracia

Por: Proceso Digital

El padre Ismael Moreno

