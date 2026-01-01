Usando medios oficiales Manuel Zelaya “regala” pastelitos en Culmí

Tegucigalpa – El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, fue visto este jueves en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, comprando pasteles a un niño que vendía en la calle.

Esta situación se dio en el marco de la reunión de fin de año que sostuvo Mel Zelaya con miembros del Partido Libre, mientras esperaba a todos los asistentes. Los Zelaya acuden a cada año a las festividades de Culmí en honor a su celebración patronal.

Asimismo, Zelaya comandó el miércoles 31 de diciembre de 2025 otra reunión política en el municipio de San Francisco de la Paz, siempre en el departamento de Olancho. La misma fue transmitida por el estatal Canal 8.

En el marco de este encuentro politico con dirigencia oficialista del Partido Libre, que perdió las recientes elecciones generales quedando en un distante tercer lugar, su coordinador general calificó los comicios como un proceso fraudulento.

La narrativa no varió de la que la dirigencia de Libre mantuvo en la campaña, de nuevo mencionó a los 25 grupos de poder y las 10 familias de la oligarquía a quienes achacó todos los males de Honduras y volvió a decir que fue el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ganó las elecciones hondureñas.

Manifestó que los colectivos de Libre están listos para continuar en la lucha, incluso estando en la oposición, para lograr supuestamente una “liberación del país”.

Este 1 de enero, la pareja presidencial visitó la zona del mercado de Dulce Nombre de Culmí, acompañados del jefe del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Igualmente, la pareja presidencial acudió a una misa de celebración de Año Nuevo y conmemorar el santo patrono en Dulce Nombre de Culmí.

Este hecho también lo destacó el Partido Libre en sus redes sociales en las cuales subió un video con la música de fondo el corrido "Jefe de Jefes" de la banda Los Tigres del Norte.