Uruguayo Espinel dice que el título 39 del Olimpia hondureño «es el premio al sacrificio»

Tegucigalpa.- El entrenador del Olimpia hondureño, el uruguayo Eduardo Espinel, dijo que el título 39 que el equipo ganó al superar a Real España por 4-1 (6-2) en la final del torneo Apertura, «es el premio al sacrificio».

Llorando de la emoción tras su primera copa con el Olimpia desde que asumió la dirección del club en mayo de 2024, Espinel dijo a periodistas que «no hay palabras para describir lo que estoy viviendo, es algo maravilloso, me siento privilegiado. Hoy la gente no dejó de cantar, este es el premio al sacrificio».

Agregó que «estos muchachos no se cansan de ganar a pesar que son ganadores, me siento pleno, va dedicado a mi familia y amigos que he cosechado en este lindo país».

Espinel, quien hace un año sustituyó en el banquillo del Olimpia al argentino Pedro Troglio, quien antes de irse del club ganó cuatro campeonatos consecutivos con el mejor equipo de Honduras, señaló además que siempre creyeron en el trabajo realizado en el Apertura, pese a que tuvieron «muchos altibajos» durante el campeonato.

El timonel del Olimpia enfatizó en que el éxito para ganar también ha sido producto de la disciplina y mucha tranquilidad de sus jugadores, y que ya están pensando en la preparación en busca de la 40, desde que se fundó la Liga, en 1965.

Motagua, que había ganado el pasado torneo Clausura, no pudo llegar a la final del Apertura al ser eliminado en las semifinales por Real España. EFE/ir