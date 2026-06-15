Uruguay llega a Miami con más de tres horas de retraso tras error de la FIFA con el vuelo

Redacción Deportes – La selección uruguaya llegó este domingo a Miami más de tres horas después de lo previsto debido a un error de la FIFA en la documentación del avión que debía trasladarla desde Cancún (México) a las 14:00 hora local (19:00 GMT).

La prensa uruguaya indicó que la aeronave designada por parte de la FIFA para llevar a la Celeste a territorio estadounidense no reunía los documentos exigidos y por lo tanto hubo que encontrar otro avión que sí cumpliera con todos los requisitos para vuelos internacionales.

La FIFA es la encargada de los desplazamientos aéreos y terrestres de todas las delegaciones en los torneos que organiza.

Finalmente, la delegación uruguaya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale sin novedades y enseguida el seleccionador Marcelo Bielsa y el capitán del equipo, José María Giménez, se desplazaron al estadio Hard Rock de Miami para ofrecer una conferencia de prensa.

El resto del grupo se dirigió directamente al hotel de concentración en Miami, donde desde primeras horas de la tarde se halla un numeroso grupo de hinchas uruguayos.

En el Hard Rock, Uruguay se estrenará en la Copa del Mundo 2026 frente a su par de Arabia Saudí en partido del Grupo H que se jugará este lunes a partir de las 18:00 hora local (22:00 GMT).

Las otras dos integrantes del grupo son España y Cabo Verde, que se medirán el mismo lunes a las 16:00 GMT.

A raíz del incidente ocurrido este domingo, la prensa uruguaya recordó que, justamente, en el Mundial de Sudáfrica 2010 a la Celeste le ocurrió algo similar. En aquel torneo finalizó en la cuarta posición. EFE