Urtecho desestima críticas a reformas energéticas: “Solo los tontos hablan de privatización de la ENEE”

Tegucigalpa – El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, cuestionó con dureza a los sectores que aseguran que las reformas energéticas en discusión implican la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), afirmando que “solo los tontos o quienes buscan generar conflicto” sostienen ese argumento.

Las declaraciones surgen en medio del debate legislativo sobre el proyecto de reforma energética que podría entrar a su tercer debate en el Congreso Nacional.

Urtecho señaló que el sector empresarial se mantiene a la expectativa de las modificaciones que puedan surgir, pero subrayó que el país necesita una decisión definitiva, ya sea aprobando o ajustando la iniciativa. En ese contexto, insistió en que el documento no contempla la privatización, ya que establece que el 100 % de las nuevas empresas que se crearían continuarían siendo propiedad del Estado.

“El proyecto no habla en ningún momento de privatización. Si las empresas serán totalmente estatales, no se entiende por qué se insiste en ese discurso”, expresó, al tiempo que criticó que estas posturas solo generan incertidumbre en la población.

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Urtecho también abordó el impacto de la crisis energética en la economía, destacando que el mayor costo no es el precio de la energía, sino la falta de suministro. A su juicio, los más afectados por los apagones son los pequeños y medianos emprendedores, así como las familias que dependen de actividades comerciales básicas.

“El que tiene un refrigerador con productos para vender es el que pierde. Nunca piensan en la micro, pequeña y mediana empresa”, apuntó.

El representante empresarial reconoció que el país enfrenta desafíos en materia de seguridad jurídica y manejo del sector energético, aunque consideró que el gobierno ha comenzado a tomar medidas para atacar el problema de las invasiones. No obstante, señaló que el fortalecimiento institucional también debe incluir al Poder Judicial y al Ministerio Público para garantizar condiciones estables en el sector. JS