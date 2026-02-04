“Urgen reformas electorales”, dicen obispos de Honduras en mensaje de Envío Nacional a la Santa Misión

Tegucigalpa – Los obispos de Honduras reunidos en plenaria de la Conferencia Episcopal (CEH) coincidieron que el país urge de reformas electorales en un mensaje de Envío Nacional a la Santa Misión.

– En octubre de 2026 tendrá lugar la Visita ad Limina Apostolorum, en la que los obispos de Honduras tendrán un encuentro con el Papa León XIV.

Ayer martes, con gran alegría, realizamos el Envío Nacional a la Santa Misión, con el tema: «Por una Iglesia sinodal y misionera en Honduras»., señaló el sacerdote Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras.

Este primer envío irá seguido por otros a nivel diocesano y parroquial, iniciando así un camino misional particularmente intenso en el anuncio del Evangelio, en la oración y en experiencias de encuentro con Dios y con nuestros hermanos, camino que marcará una etapa significativa en la vida de la Iglesia que peregrina en Honduras, la cual será clausurada en cada diócesis, en la Solemnidad de Cristo Rey del Universo, el domingo 22 de noviembre, explicó.

En ese contexto desglosó que se puede resumir la acción misionera en tres fases:

– Seguir a Jesús y estar con él (tiempo previo de escucha y adoración);

– salir enviados, conscientes de que la luz de la fe se transmite de persona a persona; y

– convocar y reunir en pequeñas comunidades fraternas y misioneras, de manera especial en la celebración de los Sacramentos, donde todos nos sentimos hermanos e hijos de Dios.

Ante la instalación de nuevas autoridades, conscientes de las esperanzas suscitadas y de la necesidad de superar las graves dificultades y contrariedades vividas, los obispos de Honduras exhortaron a quienes ejercen responsabilidades públicas a trabajar por el bien común, sin dar espacio a intereses particulares u ocultos.

“Pedimos que se abran caminos de sanación mediante el diálogo sincero y el respeto. Urgen reformas electorales consensuadas y transparentes, pero también medidas eficaces para contrarrestar la corrupción y la impunidad, sin dejar de lado la promoción de los derechos humanos, junto con el cuidado y la defensa de la Casa Común, que son garantes para construir una verdadera democracia”, indicaron los obispos.

Los religiosos también pidieron oración por su visita a Roma en el mes de octubre donde sostendrán un encuentro con el Papa León XIV. (RO)