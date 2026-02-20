Urgen condiciones positivas para la inversión 

Carlos Medrano

Periodista

La inversión nacional y extranjera no llega y se establece en un país de “chiripa” o por arte de magia o por obra y gracia de los astros, la inversión llega a las naciones que presentan las mejores condiciones para generar utilidades a grupos económicos y empresarios.

Ese discurso de la pasada administración Socialista es erróneo y disparatado cuando calificaron a los empresarios como malos, egoístas, evasores, delincuentes, aborazados y chupa cabras, todo por pretender ganar por arriesgar su capital y establecer un negocio cuyo fin es obtener dividendos para su grupo empresarial.

Al crear un mal ambiente empresarial, sucede lo que ocurrió en años pasados, cientos de empresas buscaron otros países en donde invertir, otros grupos empresariales migraron capitales a Centroamérica y Latinoamérica para invertir en comercio, energía, banca y combustible, entre otros.

Que ganó Honduras con todo este discurso “revolucionario”, nada, absolutamente nada, más que reproducir aceleradamente la pobreza y la miseria, descapitalizarse y generar la desesperanza en un país que necesita de un mejor futuro.

El presidente Nasry Juan Asfura Zablah tiene claro el panorama, su discurso está enfocado a generar empleo creando crecimiento económico con reglas claras, seguridad jurídica, previsibilidad y rentabilidad.

Los inversionistas necesitan saber si en el país no habrá cambios abruptos de reglas, que honren los contratos, que las instituciones funcionen y sean independientes, que exista estabilidad política, que se respete la propiedad privada, que los tribunales sean confiables y que la justicia sea confiable.

Además, los capitalistas buscan una política económica responsable, que incluya baja inflación, finanzas públicas ordenadas, una deuda sostenible y un tipo de cambio estable.

Para quienes exportan se requiere una infraestructura moderna, buenas carreteras y puertos con gran capacidad, energía confiable y barata, telecomunicaciones modernas y una logística eficiente, porque sin una infraestructura moderna y eficiente, los costos suben, la operación se encarece y la inversión se va.

En relación con la mano de obra, los inversores necesitan personal calificado, que como mínimo tengan educación técnica y universitaria, que exista capacitación laboral que generará productividad para hacer más, bien hecho y en el menor tiempo posible.

Tito Asfura debe procurar un Gobierno con pocos trámites para hacer negocios, impuestos razonables, facilidad para abrir empresas y regulaciones simples, no como lo que ocurre en la Secretaria del Ambiente, SERNA, Infraestructura y Transporte y Salud Pública, entre otros.

Finalmente, los empresarios necesitan seguridad ciudadana, bajos niveles de crimen, protección a personas y empresas, policías honestos, bajar la extorsión con inteligencia policial, tecnología y una justicia oportuna que erradique la impunidad.

La oportunidad es de oro, única e histórica, pero si empiezas a robar, a destruir y ha derrochar dinero en decisiones tontas, el pueblo los va a castigar, con la gran posibilidad que revivan a LIBRE, frente a la frustración popular.

La inversión no llega por discursos, llega por confianza,

la confianza se construye con instituciones fuertes, reglas claras y estabilidad política y social.