Urgen al Congreso contemplar en el presupuesto un auxilio ante crisis de estudiantes en Taiwán

Tegucigalpa — La Asociación de Padres de Becarios Hondureños en Taiwán hizo un llamado público al presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, para que se apruebe de manera urgente una partida especial en el Presupuesto General de la República, ante la crítica situación que enfrentan al menos 30 estudiantes que cursan estudios en ese país asiático.

Según la misiva, los becarios no reciben el desembolso correspondiente desde diciembre pasado, lo que ha provocado la acumulación de deudas por concepto de matrícula, mensualidades académicas y gastos básicos de manutención. Esta situación, advierten los padres, coloca a los jóvenes en un estado de alta vulnerabilidad, con riesgo inminente de cancelación de sus matrículas y eventual interrupción de sus estudios.

La carta también señala que, de no resolverse el problema a corto plazo, los estudiantes podrían verse obligados a abandonar Taiwán al no poder cumplir con sus compromisos económicos, lo que representaría un retroceso significativo en su formación profesional y en el desarrollo del capital humano del país.

En el documento, los padres recuerdan el compromiso asumido por el presidente de la República, Nasry Asfura, de garantizar que los becarios hondureños en el extranjero culminen sus estudios, subrayando la importancia de este programa para el futuro educativo y productivo de Honduras.

Finalmente, la Asociación apeló a la “sensibilidad y sentido de responsabilidad” del Poder Legislativo para priorizar la aprobación del presupuesto especial, evitando así consecuencias irreversibles para los estudiantes afectados. (PD)