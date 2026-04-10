Urgen a las autoridades hondureñas implementar medidas para prevenir ola de violencia contra las mujeres

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), urgió hoy a las autoridades hondureñas la implementación de medidas encaminadas a prevenir la ola de violencia que afecta a las mujeres y que desde el 2002 ha dejado un saldo que ronda las 8,500 muertes violentas, es decir, el promedio de una víctima diaria, se estima que el 95% en circunstancias impunes.

Las medidas incluyen, según la Institución Nacional de Derechos Humanos, la aprobación de leyes y reglamentos por parte del Congreso Nacional.

Aurora Rueda, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, calificó de indispensable la aprobación de la Ley General de las Violencias hacia las Mujeres que tiene como objetivo la detección, prevención y sanción de la violencia de género. Asimismo, la Ley de Alerta Morada que es para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.

A las mencionadas sumó la necesidad de aprobar la Ley contra la Violencia Política y de Género, que busca prevenir, sancionar y erradicar acciones que limitan los derechos políticos de las mujeres, en general.

Explicó que, en el caso de la Ley de Casas Refugios, se necesita la reglamentación y asignación presupuestaria para su implementación.

Alrededor de una víctima diaria, desde el 2002

Según Rueda, preocupa la situación que enfrenta el país en materia de seguridad, por lo que es importante que las autoridades hondureñas tomen las medidas preventivas necesarias para detener la ola de violencia contra las mujeres que, del 2002 a la fecha se registran más de 8,500 muertes violentas, cuyos crímenes estarían impunes en más del 95% de los casos.

Durante casi 290 meses, Honduras ha sido escenario, en promedio, de la muerte violenta de entre 29 y 30 mujeres mensuales, es decir, de una víctima diaria.

En lo que va del 2026, suman alrededor de 65 mujeres que han perdido la vida en circunstancias violentas por lo que es necesario que el Estado hondureño garantice una investigación exhaustiva de cada caso, con el firme propósito de combatir la impunidad de estos crímenes.

Enfrentar la impunidad entre los desafíos para evitar la violencia

La coordinadora de la Defensoría de la Mujer mencionó que, entre las recomendaciones emitidas por el Conadeh, en materia de prevención integral de la violencia, esta la implementación de una política de seguridad para abordar la problemática.

Además, el fortalecimiento institucional mediante la dotación de recursos suficientes al Ministerio Público, la Policía Nacional y al Poder Judicial que son las instituciones que forman parte del sistema de justicia.

Agregó que, otro aspecto que se debe fortalecer es la investigación para garantizar investigaciones diligentes con enfoque de género, reducir la impunidad que ronda el 95%, además, que se tipifique de manera correcta cada delito.

Considera que se debe dar protección integral de las mujeres y que se asigne el presupuesto necesario para implementar la Ley de Casas Refugio que, de acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales, debe haber, como mínimo, una en cada municipio del país.

Amenazas y falta de acceso a la justicia lo que más denuncian las mujeres

Rueda hizo un recuento de las quejas presentadas por las mujeres y atendidas por el Conadeh entre el 2021 y febrero del 2026 (62 meses), que suman alrededor de 16,455, un promedio aproximado de ocho diarias o una cada tres horas.

Durante este período, alrededor de 2,035 mujeres denunciaron, ante el Conadeh, falta de acceso a la justicia y al debido proceso, mientras que 1,902 que fueron víctimas de amenazas. IR