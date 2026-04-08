Urge una política de seguridad con enfoque de derechos humanos: Blanca Izaguirre

Tegucigalpa – Urge una política de seguridad con enfoque de derechos humanos, señaló hoy la Comisionada Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.

Este día, más de medio centenar de cadetes de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) visitaron las instalaciones del Conadeh, con el propósito de conocer el accionar de esta institución en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos.

En su intervención, Izaguirre reconoció la importancia de tener, en el país, una política de seguridad con enfoque en derechos humanos.

Recordó que, este miércoles, se reunió con representantes de la Dirección de Modernización, Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Secretaría de Seguridad con el propósito de conocer el proyecto impulsado por esa Secretaría, para la creación de una política de seguridad ciudadana.

El espacio permitió promover la participación del Conadeh, a fin de incorporar un enfoque de derechos humanos en el diseño e implementación de dicha iniciativa, agregó.

Es importante que cuando ustedes sean los jefes de departamentos, directores de recursos humanos y planificadores de operativos sepan actuar sin violentar los derechos humanos, les recomendó al personal de cadetes de la ANAPO.

Ese interés es evidente desde el momento que piden la asesoría, capacitación y formación del Conadeh para trabajar coordinadamente y pueden ustedes ejercer esa función garantizando los derechos humanos de la población, añadió.

La visita educativa institucional permitió estrechar los lazos de cooperación entre ambas instituciones y fortalecer una cultura de respeto a los derechos fundamentales de la población.

Se les recordó a los estudiantes de la ANAPO que la piedra angular sobre la que se construye la legitimidad y la efectividad de las fuerzas del orden es el respeto de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación. (RO)