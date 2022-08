Urge reflexionar sobre acoso por defensa de las libertades, llaman líderes de la sociedad civil latinoamericana

Tegucigalpa – En el marco del encuentro internacional denominado “Ingredientes para una Efectiva Defensa de Libertades y Derechos en Democracias Complejas”, un evento para intercambiar las situaciones actuales que atraviesan los líderes de organismos sociales en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras.

–La corrupción y crimen organizado están imponiéndose a los esfuerzos por fortalecer la democracia en la región, según presidenta de Transparencia Internacional.

–A los gobiernos autocráticos y populistas les molesta nuestra credibilidad, pero debemos luchar por las garantías, por eso nos atacan, concluye Ferreira.

-En Guatemala una red política-económica, alianza oficialista compuesta por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, persiguen y reprimen, denunció Edie Cux.

–Urge que Honduras reflexione respecto a escenarios cercanos donde se olvidaron de la democracia: Carlos Hernández.

–No debemos ser indiferentes a contextos críticos que podrían ser una realidad a corto plazo para otros países de la región: delegado de TI en Colombia.

En ese sentido, líderes de estas naciones adscritas al mecanismo de Transparencia Internacional (TI), reflexionan este lunes 22 y martes 23 de agosto sobre: los ingredientes para una efectiva defensa del espacio cívico y como expositores están Claudia Escobar, académica de Estados Unidos; Gerardo Berthin, representante de Freedom House y Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, entre otros líderes.

Representantes de la sociedad civil de Venezuela, Nicaragua y Brasil, alertan que el resto de países de América Latina, aún están a tiempo de no permitir que sus democracias se vayan a niveles de debilitamiento incontenibles, en ese contexto instan a no cesar la lucha por la defensa de las libertades de prensa como de asociación, especialmente en gobiernos populistas.

Expertos consultados por Proceso Digital concluyen en que las democracias latinoamericanas pasan por un proceso de debilitamiento, así como el combate a la corrupción, ya que quienes promueven la transparencia, están siendo objeto de hostilidades de parte de los tomadores de decisiones, por sentirse ofendidos debido a los contrapesos generados desde la sociedad civil.

Transparencia Internacional a la vanguardia

En ese sentido, Delia Ferreira, presidenta de TI, señaló que la defensa del espacio cívico debe estar entre las principales prioridades por los escenarios que se están por enfrentar tiene que ver con un problema global, no solo se trata una situación de Honduras, ni de América Latina y es lamentable que la región no esté al margen de la situación, sino hay una tendencia creciente.

“No estoy hablando solo de ataques a las organizaciones de sociedad civil, sino a espacios que pertenecen a la esencia de las democracias, la participación e inclusión, por la que todos trabajamos y que es la prescripción para realizar la tarea específica que llevamos adelante como Transparencia Internacional y sus diferentes capítulos en todos los países”, detalló.

Considera que las democracias en la región están debilitadas, erosionadas, bajo ataque y están en terrenos hostiles, debido a la complejidad de los marcos institucionales que se enfrenta la sociedad civil “estamos viendo lo que habíamos previsto, la concentración y el abuso del poder, para debilitar el Estado de Derecho, procesos que fueron acelerados por y tras la pandemia”.

La intolerancia es la causa de la represión

Dijo que los gobiernos se encaminan a tendencias intolerantes, atacando los elementales principios democráticos, estado de derecho, por eso es que las libertades de asociación y prensa, no están garantizadas, sino en riesgo. Latinoamérica y el Caribe tienen tres democracias plenas: Canadá, Uruguay y Costa Rica y, 12 en situación debilitadas, Estados Unidos, Chile, Jamaica, Brasil Panamá, Argentina, Colombia, República Dominicana, Guyana y Perú.

Pero además, se conocen como democracias híbridas –que no se pueden calificar como democracias, pero también hay cuatro naciones que se califican como regímenes autocráticos, eso coloca a la región que más debilidad democrática y una situación que debe preocupar, porque se ha retrocedido a los niveles que se tenían en 1989, es decir que los avances en inclusión, apertura, participación, entre otros, se perdieron en los últimos 30 años.

Honduras confrontado denunciar falta de transparencia

Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante de TI en Honduras, concluye que las organizaciones de la sociedad civil de la región soportan fuertes represiones y ejemplo de ello es la situación que viven ahora países como Nicaragua, Brasil y Venezuela; pero que además otras naciones centroamericanas y latinoamericanas se encaminan a escenarios donde la libertad y la democracia van en menoscabo.

Urge reflexionar sobre realidades como las de Guatemala y Nicaragua –dice-, donde activistas de sociedad civil, periodistas, abogados y religiosos, sobreviven desde el exilio, por defender el espacio cívico, una lucha que requiere el acompañamiento ciudadano, porque una democracia requiere pesos y contra pesos, nosotros no somos enemigos del gobierno, sino esperamos que haya una buena administración por el bien de la mayorías, pero actuando de manera correcta.

La constante represión en Nicaragua

Roberto Countney, director ejecutivo de Ética y Transparencia en Nicaragua, expuso desde el exilio la situación de ese país y dice que el contexto democrático no inició a deteriorarse ahora, sino hace unos 40 años, época en que ocurrieron las primeras acciones revolucionarias del sandinismo, caracterizado por suprimir partidos políticos y todo lo que represente amenaza que es precisamente lo que pasa ahora con la Iglesia Católica.

Las revoluciones cubanas y nicaragüenses son las únicas de naturaleza marxista en la zona y están haciendo su montaje para encaminarse al sistema chino, mismo que en otros lugares está mucho más avanzado en sistemas de cortes marxistas. En países como Nicaragua, los militantes del sandinismo se convierten en las fuerzas militares y ostentan el poder absoluto.

Guatemala frente a embates del poder

“Nosotros estamos frente a una situación crítica ya que hay iniciativas de ley que pretenden limitar la libertad de expresión, a través del ciberacoso que no permitirá críticas contra el sistema porque podría ser criminalizado, existe otra propuesta para criminalizar las manifestaciones, ya hay captura de periodistas, hay un clima de bastante restricción al espacio público, es un escenario complejo y preocupante”, dijo Edie Cux a Proceso Digital.

Cux, es director de Acción Ciudadana TI en Guatemala, dice que no es una crisis solo de su país, sino regional, por ende la sociedad civil y población, deben reaccionar para no permitir perder más garantías, ya que los tribunales no responden a la denuncias de la gente, pues todo espacio de protesta y denuncia, goza de fuertes represiones “estamos frente a un reto muy grande, no puede ser que los actos de corrupción pase desapercibido porque la oligarquía se impone”.

Colombia con espacios limitados y represivos

Por su parte, Andrés Hernández, director de TI en Colombia, comentó a Proceso HN que su país desde hace algunos años sufre afectaciones cada vez más graves respecto a los derechos y las libertades democráticas, esto en detrimento de liderazgos sociales que buscan defender la democracia y que la tendencia de represión se recrudeció, situación que se refleja en la limitada capacidad de denuncia y protesta de la ciudadanía y eso los sitúa en el límite de muchas garantías.

Hernández concluye que pese a la reprimenda que vengan desde el poder real, la sociedad civil no debe declinar su lucha por la transparencia y combate a flagelos que arruinan el estado de derecho –dice y agrega- que no hay que dejar de exigir el respeto a la norma constitucional, promover mecanismos de protección que permitan espacios de libertad para que no haya más ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros agentes civiles.

Venezuela modelo antidemocrático

Mercedes Freitas, titular de TI en Venezuela, dice que desde la era del extinto expresidente Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, el gobierno tiene control total por medio de medidas de persecución, represión, aprensión, confiscación, censura y desaparición, “para saber noticias de Venezuela, tengo que ver medios internacionales, es un tema difícil, antes se podía ahora no, las redes sociales donde se podría democratizar la información, son medios de desinformación”.

“El gobierno promueve la represión, paga para manejar las redes. Cerrar espacios cívicos no sólo es cerrar organizaciones, sino la limitación que hay en nuestro trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestros derechos y espacios, los riesgos que corren nuestros entes, pero también nuestro sector, no podemos ser indolentes ante las amenazas para la sociedad civil, incluyendo los partidos políticos, que aunque se porten mal y uno los odia, son necesarios”, dijo.

La jornada continuará el martes con exposiciones de más expertos que darán a conocer las realidades que enfrentan otros países de Latinoamérica y cómo la sociedad civil pese a la represión en su contra, aún mantiene intacto su compromiso por no dejar que el poder absoluto violente las garantías y libertades constitucionales, entre otros derechos en riesgo que consideran oportuno alertar a las naciones y comunidad internacional para seguir la lucha. JP