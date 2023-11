Urge mayor inversión para evitar la fuga de capital humano, enfatiza empresario

Tegucigalpa- Uno de los temas que más debe preocupar en el país es la fuga del capital humano, porque el hondureño está muy desalentado y busca emigrar porque no encuentra oportunidades, por lo que urge mayor inversión, anotó el empresario y directivo de ANDI, José Martin Chicas.

El panorama no pinta bien, se requiere de decisiones estratégicas que se tienen que llevar a cabo de manera estratégica entre el sector público y privado, bajándole a la confrontación que no lleva a nada, anotó.

El empresario señaló que hay preocupación general en toda la ciudadanía y no se escapa el empresariado, porque se ve que las condiciones no se están desarrollando de la manera más favorable para lograr atraer capital extranjero y retener capital nacional.

Se debe buscar generar las oportunidades que hay en el país como en los sectores del agro, en el sector de la manufactura y también en el tema de la infraestructura competitiva nacional, se tiene que acelerar más el trabajo de planificación emprender obras de infraestructura en la red primaria del país que es lo que genera mucho empleo.

Para el caso mencionó que hay obras de infraestructura pendientes para el control de inundaciones del Valle de Sula, que es una deuda de muchos gobiernos.

“La situación socioeconómica se nos complica en el país vemos que hay muchas personas que migran y las remesas incrementan y hay una actividad fuerte a través de estos flujos de dinero que entran al país, y aunque es un sector importante como servicios y comercio estamos dejando de lado el tema toral el tema que es el que más nos debe preocupar como sociedad, como país, como gobierno y como Estado, que es mantener el capital humano en el país”, resaltó.

Reiteró que es imprescindible mantener la inversión y la confianza en los sectores de manufactura y agro y todos aquellos que generen empleo que es lo que más necesita el hondureño.

“No podemos vivir o pretender construir un futuro de una economía que no sea virtuosa como lo que yo considero y muchos otros pueden considerar que es la economía de las remesas porque lo que estamos haciendo es exportando personas (…), hay que mantener el capital humano no podemos construir un futuro si no tenemos una base económica competitiva por ahora dependemos mucho de las remesas urge mayor inversión”, puntualizó.LB