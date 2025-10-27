Urge excluir a FFAA del sistema electoral: Edmundo Orellana

Tegucigalpa– El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana dijo este lunes a través de sus redes sociales que urge excluir a las Fuerzas Armadas del sistema electoral hondureño.

En las últimas horas, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, general Roosevelt Hernández, pidió al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que el día de las elecciones generales le entregue la copia de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial.

Así lo informó el general Hernández, quien detalló que en la reunión con Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López también se refirieron al tema del transporte del material electoral. “Muy respetuosamente le dije al pleno que participáramos nosotros, las FFAA en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos, esa acta, solo nos interesa una acta, como reza la Constitución que es la acta presidencia”, expresó Hernández.

En ese sentido, Orellana posteó a través de sus redes sociales que recientemente protagonizaron un Golpe de Estado, ayer apoyaron la reelección y hoy aspiran a ser jueces del escrutinio electoral.

Agregó que su estructura responde a la orden superior y a la obediencia debida, en la que no cabe la democracia. Apuntó. IR