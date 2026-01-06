Urge conocer nombres de diputados electos que no cometieron delitos, dice Nasralla para considerar a la presidencia del CN

Tegucigalpa – El expresidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla urgió los nombres de los diputados, que –según él– no cometieron delitos para ser considerados como posibles candidatos a la presidencia del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.

Nasralla señaló que el gran elector de las elecciones generales 2025 fue el Partido Liberal, que en números reales venció por 1.8 millones de votos al Partido Nacional que obtuvo 1.2 millones.

Sin embargo, agregó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se vio obligado a no contar 2 millones de votos y declarar en contra de la voluntad popular que el Partido Nacional ganó por 26 mil votos de diferencia.

Advirtió que no reconocerán ni apoyarán a personas que tienen “pecados” para que ocupe la presidencia del Congreso hondureño. “Nos URGE tener nombres de diputados electos que NO COMETIERON ESOS DELITOS”, subrayó.

La aseveración de Salvador Nasralla surge a un ‘X’ del exfiscal general Edmundo Orellana, quien se preguntó si pueden ser considerados para la presidencia del Legislativo los diputados que: 1. Participaron en el golpe de Estado; 2. Recibido dinero del narco para elegir la junta directiva del Congreso y Corte Suprema que hicieron posible la reelección; 3. Participado en la expulsión de la MACCIH; 4. Que hay estado involucrado en la malversación del Fondo Social Departamental; 5. Votado a favor de otorgar inmunidad a los malversadores del Fondo Social Departamental; 6. Votado a favor de la inmunidad parlamentaria; 7. Votado a favor de la amnistía para casos de corrupción. JS