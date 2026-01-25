UPNFM desarrolla admisión extraordinaria para el primer periodo académico de 2026

Tegucigalpa – La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), llevó a cabo este domingo 25 de enero el proceso de Admisión Extraordinaria al I Período Académico 2026 a nivel nacional, para todos los aspirantes que no lograron participar o concluir su proceso en la convocatoria general realizada en diciembre del año recién pasado.

Para esta jornada, la UPNFM se ha preparado para recibir a cerca de 2,000 aspirantes a nivel nacional, tanto en el Campus Central de Tegucigalpa como en todos los centros universitarios del país.

La oferta académica para este proceso extraordinario es la misma que la convocatoria general de 2025, que incluye 24 carreras entre licenciaturas y técnicos universitarios, con sus respectivas orientaciones.

Entre los datos relevantes de esta convocatoria, destacan algunas curiosidades que reflejan la diversidad de la comunidad aspirante con personas inscritas con edades de 15 hasta 51 años, demostrando el interés en la carrera docente que tiene la sociedad hondureña.

Este proceso extraordinario responde a la vocación inclusiva de la institución, al brindar nuevas oportunidades a quienes desean incorporarse a la vida universitaria y formarse como futuros educadores del país.

Con la realización de este proceso extraordinario y en el marco de su 70 aniversario la UPNFM reafirma su compromiso con la inclusión, la equidad y el acceso a la educación superior, ampliando oportunidades para quienes aspiran a iniciar su formación universitaria y contribuir, desde la docencia, al fortalecimiento y desarrollo del sistema educativo hondureño.

Los resultados de este proceso extraordinario estarán disponibles en: https://web.upnfm.edu.hn/admision/ a partir del 31 de enero del 2026. IR