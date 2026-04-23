UPNFM conmemora día del Idioma Español con premiaciones y conversatorio internacional

Tegucigalpa-La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) a través de la Facultad de Humanidades y el Departamento de Letras, conmemoró el Día del Idioma Español este 23 de abril de 2026, como es tradición esta fecha es un espacio diseñado a resaltar la riqueza cultural de la lengua en esta alma máter.

La celebración contó con la participación de autoridades académicas, representantes diplomáticos, escritores, docentes y estudiantes.

El acto fue inaugurado por la Rectora Lexy Medina, quien destacó la importancia del idioma español como herramienta fundamental para la formación académica y el fortalecimiento de la identidad cultural.

“Exhortamos a nuestra comunidad universitaria especialmente a nuestros estudiantes a reencontrarse con la lectura como práctica transformadora, leer no es acumular información, es formar criterio; escribir no es transcribir ideas, es construir pensamiento; hablar no es emitir sonidos, es asumir una posición en el mundo”, reflexionó la rectora.

A su juicio, la buena enseñanza se sustenta en la claridad del lenguaje, por lo que opinó que un docente que domina la lectura comprensiva, la escritura académica, la escucha activa y la expresión oral rigurosa, posee las herramientas fundamentales para generar aprendizajes significativos.

Durante la jornada se realizó la entrega del Premio a las Buenas Prácticas para el Desarrollo de la Competencia Comunicativa, reconociendo a las profesoras: Elsa Iliana González (CIIE-Tegucigalpa), en la categoría de Educación Básica, y a Ana Sarahí Reyes (INTAE- SPS), en Educación Media.

El programa incluyó además el conversatorio: “Riqueza y diversidad en el Español de América”, con la participación de representantes de embajadas hispanoamericanas acreditadas en Honduras, bajo la moderación de la profesora de letras Delia Fajardo.

El Jefe del Departamento de Letras Benito Martínez presentó un ciclo de lectura poética a cargo de docentes de la UPNFM; quienes se sumaron a la celebración con entusiasmo y orgullo lingüístico.

Esta conmemoración reafirma el compromiso de la UPNFM con el fortalecimiento del idioma español, la promoción de la lectura y la formación de educadores comprometidos con la excelencia académica, en el marco de sus 70 años de liderazgo en la educación nacional y regional. IR