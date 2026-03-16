UPNFM celebra 70 años reconociendo trayectoria de personal, y recibiendo acreditación de certificación de prestigio

Tegucigalpa – La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), celebró este lunes el 70 aniversario de fundación recibiendo reconociendo personal y empleados como recibir una acreditación internacional.

Durante el evento, la Universidad otorgó reconocimientos en un pin de oro a 13 docentes y 14 empleados administrativos por tener 25 años de trayectoria profesional en la UPNFM.

Personal con 25 años de trayectoria en la UPNFM recibió un reconocimiento por parte de las autoridades.

En esta celebración, el programa incluyó la entrega del certificado de reacreditación internacional que obtuvo recientemente la UPNFM con la agencia Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior (HCÉRES, por sus siglas en francés) para el período correspondiente al 2026-2031.

La agencia HCÉRES otorga un sello internacional de calidad que certifica el prestigio y estándar educativo de las instituciones universitarias.

La rectora Lexy Medina agradeció el trabajo en equipo de la comunidad académica que ha consolidado el éxito de la UPNFM durante estas décadas.

El embajador de Francia, Cedric Prieto, otorgó a la rectora de la UPNFM, Lexy Medina, la acreditación de la agencia francesa HCÉRES.

Reconoció la necesidad de seguir trabajando en pro de la calidad y excelencia antes los constantes desafíos de la educación global.

Medina apuntó que en un futuro próximo la UPNFM sea fuente que irradie optimismo al profesorado.

“Debemos desterrar esa semilla de pesimismo que aún anida entre los hondureños, de una vez por todas hay que sembrar la convicción de que el maestro ha dejado de ser el menospreciado social, el pobre hombre, y que, si aún continúa siendo el hombre pobre de bienes materiales, es rico y siempre deberá serlo en dignidad ciudadana”, declaró. AG