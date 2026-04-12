UPN aplica test de aptitud académica para el II periodo académico de 2026

Tegucigalpa- La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) aplica este domingo el Test de Aptitud Académica a unos dos mil aspirantes a nivel nacional que prevén comenzar sus estudios superiores en esta alma máter a partir del II Período Académico programado para el próximo 20 de mayo.

Para esta convocatoria, la oferta académica incluye 18 licenciaturas (22 con orientaciones) y 2 carreras técnicas, disponibles en 8 centros universitarios y el campus central, según datos proporcionados por la Unidad de Admisión y Monitoreo Académico.

Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara y La Ceiba, son los campus universitarios con mayor demanda de aspirantes, lo que refleja una amplia cobertura territorial y el creciente interés por las modalidades presencial y a distancia que ofrece la institución.

Entre los datos relevantes del proceso, se reporta la participación de aspirantes de 15 años, así como aspirantes en edades de 50 y 60 años, lo que evidencia el interés por la educación superior en distintas etapas de la vida.

Otro aspecto a resaltar de esta segunda convocatoria de primer ingreso correspondiente al 2026, es que el 50% de estos aspirantes optaron por la modalidad a distancia para su proceso de formación profesional en la UPNFM.

Los resultados de este test estarán publicados a partir del 30 de abril en https://web.upnfm.edu.hn/admision/ además los interesados en conocer detalles del proceso podrán enviar sus consultas a admision.consultas@upnfm.edu.hn

Los aspirantes que resulten preseleccionados deberán completar su proceso de ingreso participando en el seminario de inducción para primer ingreso el próximo 14 de mayo y posteriormente realizar su matrícula en las diferentes carreras que oferta la UPNFM.

En el marco de su 70 aniversario, esta casa de formadores trabaja fuertemente en su reforma curricular a fin de poderle ofrecer al pueblo hondureño antes de que finalice el año, al menos 7 carreras con planes de estudio reformados y en consonancia a las exigencias del siglo XXI con espacios adaptados a la IA en educación, robótica educativa, cultura y bienestar y basado en el enfoque de resultados de aprendizaje. IR