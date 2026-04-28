Upamecano: «Nada está decidido»

París – El defensa del Bayern de Múnich Dayot Upamecano aseguró que la semifinal contra el París Saint-Germain está abierta, pese a la ventaja que los franceses consiguieron en la ida, 5-4.

«Queríamos ganar, está claro, pero nos queda un partido en casa y nada está decidido. Será un partido para los grandes, con mucha intensidad», señaló el francés en la televisión oficial.

«Tenemos que demostrar que estamos en casa, que aun hay opciones. Ellos tienen que venir al Allianz y nosotros vamos a defender nuestros colores», agregó. JS