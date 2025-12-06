Unos seis mil votantes podrán ejercer el sufragio mañana en San Antonio de Flores, El Paraíso

Tegucigalpa- Un total de 17 Juntas Receptoras de Votos serán instaladas este domingo en San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso.

La carga electoral para ese municipio es de seis mil votantes, informó Eduardo Fuentes, codirector electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE determinó la repetición de las elecciones generales en el municipio de San Antonio de Flores, ya que no se logró el 30 de noviembre instalar las JRV.

La decisión se tomó tras los incidentes reportados durante la jornada electoral nacional del pasado domingo 30 de noviembre de 2025, donde no se pudieron instalar las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) correspondientes a dicha localidad.

Según la Certificación 2850-2025 emitida por el CNE, la medida responde a denuncias de tráfico de credenciales y a la supuesta intervención del actual alcalde y candidato del Partido Liberal, quien habría arrebatado credenciales a los ciudadanos que integrarían las mesas electorales.

Al considerar estos hechos como “caso fortuito o fuerza mayor”, el pleno de consejeros, por unanimidad, fijo la fecha para la votación.

En ese sentido, mañana domingo 7 de diciembre de 2025 se realizará el sufragio en el municipio afectado. IR