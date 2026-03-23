Unos 830 mil vehículos sin placas en Honduras que amerita atención con urgencia: ministro Luis Castro

Tegucigalpa – Alrededor de 830 mil vehículos no portan placas a nivel nacional, es un tema de seguridad nacional por lo que debe de ser atendido con urgencias, dijo el Secretario Privado de la Presidencia, Luis Castro.

– La ciudadanía exige lo más pronto las placas vehiculares.

El funcionario detalló que hay un diálogo entre el gobierno y la empresa para que una vez que salga publicado el decreto en el diario oficial La Gaceta, se firme el contrato y en un espacio de seis meses se podrá dar una fecha de la entrega de las mismas.

Afirmó que este mismo año el pueblo hondureño dejará de tener placas de papel.

Dijo que han estado teniendo pláticas con una empresa alemana que ya cumplió una vez brindando dos millones de placas.

Apuntó que el presidente Nasry Asfura ha sido contundente y quiere que todos los vehículos porten sus placas. IR