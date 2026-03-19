Unos 50 millones de personas en alerta por ola de calor récord tras el invierno en EEUU

Los Ángeles (EEUU) – Cerca de 50 millones de personas en el suroeste de EE.UU. se encuentran bajo alertas por calor, según informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que espera récords de altas temperaturas cuando apenas el invierno se termina, como el registrado en un poblado de California donde el termómetro registró 108 grados Fahrenheit (42 centígrados).

Los pronósticos señalan que algunas zonas de California, Nevada y Arizona podrían registrar temperaturas entre 20 y 30 grados por encima de lo normal para mediados de marzo, y que en algunas localidades se podrían alcanzar hasta 40 grados por encima del promedio., lo que ha obligado a las autoridades a hacer recomendaciones para no exponerse al calor.

La histórica ola de calor ya batió este miércoles un récord en la máxima temperatura más alta registrada en el mes de marzo en los Estados Unidos, en los últimos 70 años,

El termómetro en North Shore, un pequeño poblado del Valle de Coachella en California, marcó 108 grados Fahrenheit (42 centígrados), igualando la temperatura alcanzada por primera vez en Rio Grande City, Texas, en 1954.

Las temperaturas “peligrosamente” altas continuarán durante toda la semana, advirtió la NWS en su boletín de este viernes para Los Ángeles subrayando que las zonas de los valles y del interior seguirán alcanzando picos en el termómetro hasta el viernes.

En Thermal, California, se pronosticaba que la temperatura alcanzaría los 110 grados Fahrenheit (43.3 centígrados) este viernes, lo que podría marcar un récord en el país.

La advertencia se extendió hasta Phoenix, que ayer registró temperaturas de tres dígitos al alcanzar los 102 grados Fahrenheit (38.8 centígrados), una marca que no se daba desde marzo de 1988; cuando por primera vez el termómetro superó la barrera de los 100 grados durante el mes de marzo en la capital de Arizona.

Las Vegas (Nevada) alcanzó los 99 grados Fahrenheit (37.2 centígrados) el miércoles, sobrepasando su récord histórico de temperatura máxima para el mes de marzo, que se situaba en 93 grados.

Las altas temperaturas y la sequía también podrían aumentar el riesgo de incendios forestales, han advertido las autoridades, incluso en zonas tan al norte del país como Wyoming, Dakota del Sur y Nebraska, donde el peligro se aumenta debido a los pronósticos de fuertes vientos.

El calor extremo se considera el peligro meteorológico más letal en los Estados Unidos. JS