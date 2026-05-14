Unos 324 mil hogares mantendrán subsidio eléctrico tras nueva focalización

Tegucigalpa– El gobierno comenzó a aplicar oficialmente la focalización del subsidio eléctrico en las facturas correspondientes a mayo, medida que permitirá que únos 324 mil hogares continúen sin pagar el servicio de energía por encontrarse en condición de extrema pobreza.

El decreto 12-2026 establece una reducción significativa en la cantidad de beneficiarios, que anteriormente se mantenía cerca de los 950 mil usuarios subsidiados.

Según la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mantener el subsidio para este grupo representará un costo superior a los 217 millones de lempiras durante mayo y junio, monto que será cubierto en un 60 % por el Estado y en un 40 % por consumidores de alto consumo.

Con esta decisión, más de 600 mil familias comenzarán a pagar nuevamente la energía eléctrica en los próximos días.

Las autoridades detallaron que el beneficio para los hogares focalizados estará vigente únicamente hasta el próximo 30 de junio.

El gerente de distribución de la ENEE, Rolando Castillo, explicó que «la selección de los beneficiarios se realizó mediante estudios técnicos y socioeconómicos».

Castillo indicó que se evaluaron factores como el tipo de vivienda, ubicación geográfica y niveles de consumo para determinar qué usuarios conservarían la ayuda económica. AD