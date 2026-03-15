Unos 30 vehículos quemados deja incendio en yonker en la capital

Tegucigalpa – Un incendio estructural consumió alrededor de 30 vehículos en un yonker ubicado en la zona Cerro Grande, salida al departamento de Olancho, en la capital hondureña.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se encuentran en el lugar realizando labores de enfriamiento y remoción.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio por lo que un equipo técnico realizará un informe para determinar el origen del mismo.

En el lugar los bomberos también tratan de evitar que las llamas se extiendan hacia una zacatera que podría provocar daños mayores en viviendas cercanas.

El siniestro dejó cuantiosas pérdidas a los dueños del negocio. IR