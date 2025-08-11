Unos 30 fiscales han renunciado o solicitado licencia en el MP, afirma presidenta de Asociación de Fiscales

Tegucigalpa– La presidenta de la Asociación de Fiscales de Honduras, Elky Alvarado, expresó su preocupación por la creciente salida de personal del Ministerio Público, al confirmar que cerca de 30 fiscales han renunciado o solicitado licencias en las últimas semanas.

-Actualmente hay un fiscal para 13 mil personas, afirmó.

La situación genera un vacío en áreas clave de atención y pone en riesgo la capacidad de respuesta institucional ante la demanda ciudadana de justicia, señaló

Alvarado advirtió que, de no atenderse de manera inmediata, esta tendencia podría afectar gravemente los procesos investigativos en curso.

Sostuvo que según el Instituto de Acceso a la Información se registran 797 fiscales por lo que hay 28 menos de los registrados el año pasado.

“Esto implica que hay un fiscal para 13 mil personas, esto preocupa de verdad el accionar del ente investigativo”, afirmó.

A criterio de Alvarado “la situación se está volviendo caótica para el Fiscal General, hay más presión, más exigencia y más denuncias, por lo que tiene que priorizar y contratar un mayor número de fiscales, pero para ello tienen que ampliar el presupuesto”, apuntó. IR