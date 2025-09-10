Son 26 los diputados que viajaron a China pese a la larga parálisis legislativa  

Tegucigalpa – Un total de 26 diputados del Congreso Nacional viajaron esta semana hacia China para participar en “diversos seminarios”, reveló este martes el legislador suplente Oved López.

López comentó que el objetivo principal del viaje es conocer la modernización de China y tener diferentes conferencias de gobernanza y temas legislativos de interés mutuo.

Reveló que los gastos del viaje de la comitiva de diputados fueron asumidos por el gobierno de China.

Los diputados de Libre que viajaron a China: Rasel Tomé, Sergio Castellanos, Samuel Madrid, Cristian de Jesús Hernández, Bartolo Fuentes, María Isabel Valdez, Melbi Ortíz, Juan Ángel Zelaya, Linda Ulloa y Ronald Émerito Pineda.

Mientras que del Partido Nacional asistieron las diputadas Nancy Santos, Mary Morales, Katy Marisela Euceda y Sonia Yasmara Barahona.

De su parte, también se encuentran en la comitiva los diputados liberales: José Rosario Tejada, Jesser Corrales y Mireya Guillén.

Finalmente, se confirmó la presencia del diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez. AG