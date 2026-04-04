Unos 1,600 empleados de la A.M.D.C. fueron rescindidos tras terminar su contrato

Tegucigalpa – Unos mil 600 empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) fueron rescindidos tras finalizar su contrato.

Así lo informó el alcalde Juan Diego Zelaya quien detalló que durante la Semana Santa se terminó de pagar los honorarios a todos estos trabajadores.

“Nadie se fue sin su cheque, debemos tomar estas decisiones si queremos terminar la represa”, externó el edil.

En ese sentido, anunció que la Represa San José estará en funcionamiento en el primer trimestre del año 2028.

Esa represa se llena con dos inviernos, por lo que es fundamental levantar la cortina este año, precisó.

“Va a haber un antes y un después en el tema de agua para la capital”, expresó.

El edil también dijo que después de Semana Santa continuarán con los bacheos nocturnos en la capital para evitar hacer tráfico durante el día. (RO)