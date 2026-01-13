Unos 100 proyectos están paralizados por falta de pago del gobierno

Tegucigalpa – La falta de pago a los contratistas tiene paralizados unos 100 proyectos, indicó el empresario de la construcción Óscar Calona, quién recordó que la deuda actual del gobierno es de unos 5 mil millones de lempiras.

“Hay muchas obras paralizadas en carreteras, en proyectos de construcción de puentes, obras de drenaje, proyectos de vivienda y todo tipo de obras de infraestructura del sector construcción maneja”, indicó.

Calona detalló que la mayoría de las empresas han paralizado obras y no han seguido ejecutando por la incertidumbre del pago, “si no hay pago es difícil que reactiven el trabajo y mientras esto no se arregle siempre se va generar desempleo en el sector construcción”, dijo.

Agregó que espera que se pueda solucionar al menos mil millones de lempiras que ya están listos en la Secretaría de Finanzas en el transcurso de los siguientes 10 días.

Este es otro tema que la nueva administración del país tendrá que solucionar para avanzar con obras de infraestructura, afirmó. VC