Frase del día

“Uno esperaría que estas diligencias –contra excomision permanente del CN– sirvan para acciones concretas que permitan preparar futuros requerimientos fiscales con pruebas suficientes que garanticen procesos sólidos, efectivos y fuertes”.

Por: Proceso Digital

Kenneth Madrid • Abogado penalista

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img