Uno de los pecados más grandes que tuve en el gobierno fue enamorarme de una persona de otro partido político: Sponda

Tegucigalpa – El ahora exministro de Educación, Daniel Sponda, manifestó este miércoles que uno de los grandes pecados que tuvo en el gobierno de Xiomara Castro fue enamorarse de una persona de otro partido político.

Cabe recordar que Daniel Sponda llegó a la Secretaría de Educación en el gobierno de Xiomara Castro por el partido Libertad y Refundación (Libre).

Asimismo, Daniel Sponda se encuentra casado con la diputada Erika Urtecho que es miembro del Partido Liberal y representa al departamento de Gracias a Dios.

Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro destituyó a Sponda como ministro de Educación tras felicitar a su esposa por su virtual triunfo en las elecciones generales y reelegirse como congresista.

(LEER): Castro destituye a ministro de Educación tras congratular a su esposa por triunfo político

Sponda brindó declaraciones al noticiero TN5 desde Bélgica donde está como representante de América y el Caribe en el directorio de la Alianza Mundial por la Educación.

Contó que fue notificado en horas de la madrugada de su destitución como ministro de Educación, y expresó que le agradece a la pareja presidencial por la confianza.

Comentó que fue una transición complicada asumir la Secretaría de Educación tras pasar de una pandemia al retorno de las clases presenciales, y lograr el fin del analfabetismo, la reconstrucción de escuelas y devolver la autoridad a los profesores.

Dijo que sale de la Secretaría de Educación con la frente en alto y la satisfacción de haber cumplido a la patria.

Sponda pidió al equipo de la Secretaría de Educación que apoye al nuevo ministro Jaime Rodríguez para que la transición sea ordenada.

Indicó que si no tuviera este cargo como ministro de Educación, no hubiera podido conocer a su actual esposa y su familia.

Consultado si el tuit que posteó en su cuenta de red social “X” de felicitar a su esposa y calificarla como una autentica líder en Gracias a Dios, pese a la falta de inversión en este sector le provocó su destitución.

El exministro contestó que desconoce la razón, que solo recibe la notificación y que es la mandataria hondureña quien tiene que responder esa pregunta.

No obstante, consideró que “no se puede tapar el sol por un dedo” referente a los problemas de Gracias a Dios, los problemas que atraviesan y que no se puede resolver en cuatro años.

Aunque reveló que candidatos de otros partidos políticos se dedicaron a criticar a la diputada Erika Urtecho y la acusaron de ser una persona borracha.

Señaló que lo más importante para él como persona es la familia y, como profesional es apoyar el derecho a la educación de los niños.

Opinó que su esposa le costó este virtual triunfo por las condiciones en Gracias a Dios y enfrentar a candidatos de otros partidos políticos.

Sponda insistió que el amor por su esposa es lo más importante para él.

“Creo que uno de mis pecados más grandes en la administración fue haberme enamorado de Erika y para mí es la bendición más grande que tengo en mi vida; no puede ser que porque te enamores de una persona que pertenece a otro partido político te ataquen”, declaró.

Remarcó que no se debe pedir censo a personas que nos llaman la atención para iniciar una relación sentimental o romántica.

Pidió a su esposa que éste tranquila y que se siente orgulloso del trabajo que hace como congresista. AG