Unos 90 mil hondureños con opción a regularizarse en España

Tegucigalpa – Este lunes 20 de abril puede ser el inicio de una vida nueva para unos 90 mil hondureños que tienen opción a regularizar su estatus migratorio en España.

– Este beneficio migratorio está dirigido a todas las personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el país cinco meses.

Lo anterior luego que el gobierno español aprobara el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes que dará permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas que hoy viven en España sin muchos de sus derechos reconocidos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, hasta enero de 2025 residían cerca de 221 mil hondureños en territorio español, mientras que estimaciones del centro de pensamiento español económico-social (Funcas), indica que alrededor de 90 mil podrían acogerse a esta medida.

La medida está dirigida a todas las personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el país cinco meses seguidos en el momento de la solicitud, así como los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de la misma fecha, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.

Esos requisitos brindan la posibilidad a unos 90 mil hondureños de poder regularizar su situación migratoria en el país europeo.

El proceso de regularización inicia hoy

El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, señaló que el proceso de regularización para estos migrantes inicia hoy lunes 20 de abril.

La iniciativa busca reconocer el aporte de quienes ya forman parte activa de la economía española, permitiéndoles residir y trabajar legalmente durante al menos un año, así como acceder a servicios sociales, sanitarios e integrarse social y laboralmente, explicó.

La atención presencial requerirá cita previa a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que comenzará a recibir solicitudes desde este 20 de abril, acotó.

Entre los requisitos principales destacan: haber estado en España antes del 1 de enero de 2026, demostrar permanencia continua de al menos cinco meses previos a la solicitud, carecer de antecedentes penales y no representar riesgos para la seguridad pública o la salud, detalló.

Asimismo, quienes no sean solicitantes de protección internacional deberán acreditar condiciones adicionales como experiencia laboral, vínculos familiares directos o situación de vulnerabilidad certificada, agregó.

Remesas desde España

De acuerdo con el Banco Central de Honduras, España representa el 9 % de las remesas que recibe el país, equivalentes a unos 1,100 millones de dólares anuales, cifra que podría incrementarse conforme más migrantes logren regularizar su situación laboral.

En ese sentido, la medida de regularización se traduce en una noticia de alto impacto para la economía nacional.

Expertos consideran que esta medida podría fortalecer la estabilidad de miles de familias hondureñas en España y, a su vez, generar un impacto positivo en Honduras.

La regularización permitirá a los beneficiarios acceder a empleos formales, contratos legales, cotización a la seguridad social y mayor protección frente a abusos laborales.

Antecedentes penales

Para beneficiarse de la regularización, es necesario acreditar mediante un certificado que la persona interesada carece de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen o donde haya residido durante los cinco años previos a su llegada.

Ante las dificultades por parte de algunos consulados y embajadas para conseguir este certificado, el real decreto contempla que, si el beneficiario no obtiene respuesta del país en un mes, podrá aportar una declaración responsable de que lo ha intentado y entonces será el Gobierno de España el que lo solicite por la vía diplomática.

Si pasados tres meses el Ejecutivo tampoco lo consigue, se le comunicará al interesado y, después de 15 días, se dará su solicitud por desistida.

En ese contexto, las autoridades hondureñas han manifestado que acompañarán y facilitarán este proceso de solicitud para los hondureños que busquen acogerse a este beneficio migratorio.

Autorización de residencia y trabajo por un año

El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, se dará una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea (UE).

En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. (RO)