Universitarios conforman comisión electoral para las elecciones UNAH 2026

Tegucigalpa – Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se encaminan a las elecciones estudiantiles UNAH 2026 con la conformación de la Comisión Técnica Electoral (CTE), tras el proceso de selección aleatoria.

Durante el proceso de selección aleatoria, realizado entre los estudiantes matriculados en presente periodo a nivel nacional, salieron electos cinco miembros propietarios del CTE y cinco de contingencias, quienes pasan a formar la Comisión Técnica Electoral y las Juntas Electorales Locales.

Las carreras representadas entre los seleccionados incluyen ciencias médicas, económicas y jurídicas, así como ciencias sociales e ingenierías.

De acuerdo con el Reglamento Electoral Estudiantil (REE), el jueves 29 de enero con la juramentación e instalación de la CTE, y el viernes 30 de enero con la juramentación e instalación de las Juntas Electorales Locales en las facultades y centros regionales del país.

De acuerdo al cronograma electoral universitario, tentativamente las elecciones estudiantiles se realizarán este próximo 8 de abril. VC