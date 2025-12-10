Universidades privadas llaman al diálogo para garantizar la estabilidad y la certeza de los resultados

Tegucigalpa – La Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (ANUPRIH), ante los llamados públicos para promover la anulación de las elecciones celebradas el 30 de noviembre de 2025, mediante las cuales se eligen las autoridades de gobierno para el periodo 2026-2030, manifestó su firme posición en pro de la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho.

Es fundamental que los actores políticos y la ciudadanía respeten estrictamente el marco legal electoral y sus reglamentos. Los intentos de cuestionar unilateralmente las reglas ya establecidas contradicen el principio de legalidad y minan el compromiso democrático.

Honduras necesita, ante todo, serenidad e institucionalidad, exigiendo el cumplimiento de los procedimientos y plazos establecidos, señala el comunicado.

Reiteramos que el diálogo debe ser el protagonista para garantizar la estabilidad y la certeza de los resultados.

La Ley Electoral establece de manera taxativa los mecanismos y plazos para la revisión, el recuento y la nulidad de los actos electorales, siendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, en última instancia, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) las autoridades competentes.

La ANUPRIH reitera su llamado a la comunidad política a encauzar cualquier reclamo o inconformidad por las vías y procedimientos que la Ley Electoral ya contempla, asegurando así que la voluntad popular sea respetada bajo el amparo de la institucionalidad y la certeza jurídica. IR