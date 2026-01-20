Universidad de México otorga Premio Nacional Malinalli a hondureño Rolando Kattan

Tegucigalpa – La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en congruencia con el ideario del Benemérito de las Américas, impulsor de esta institución, instituyó el Premio Nacional Malinalli para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural para el poeta hondureño Rolando Kattan.

La ceremonia de entrega de este premio tendrá lugar el 10 de marzo del presente en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Este galardón enaltece la figura de la mujer y refuerza valores como justicia, ética, pluralidad y respeto a las libertades fundamentales y los derechos ciudadanos, distinguiendo a personalidades e instituciones cuya trayectoria ejemplifica servicio a la sociedad, la cultura y el conocimiento, señaló la universidad.

El premio se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro FIL UJAT 2026 -País Invitado: Marruecos.

Las autoridades de dicha universidad decidieron entregar el premio al hondureño por unanimidad, se informó.

Tan distinguido galardón en su edición 2026, se entrega en virtud de su destacada trayectoria profesional como poeta y diplomático, cuya obra literaria se distingue por su profundidad, sensibilidad y capacidad de enriquecer la memoria y la condición humana, se comunicó.

Su voz, reconocida en el ámbito internacional, ha promovido el diálogo cultural y el entendimiento entre pueblos, mientras su labor diplomática ha fortalecido la presencia de la poesía como puente de fraternidad.

Kattan es miembro de la Real Academia Española de la Lengua y miembro de número de la Academia Hondureña de la Lengua.

Su poesía ha sido publicada en más de 40 países y traducida a 17 idiomas con obras como ‘Donde volver deseo’, ‘Los cisnes negros’, ‘Luciérnaga de otoño’ o ‘Poemas de un relojero’, esta última mención de honor en el Premio Centroamericano de Poesía Rubén Darío. (RO)