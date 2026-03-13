Universidad argentina otorga un doctorado honoris causa a Joan Manuel Serrat

Buenos Aires – La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), de la provincia argentina de Mendoza, otorgó este viernes un doctorado honoris causa al cantautor español Joan Manuel Serrat durante una ceremonia en la que el artista destacó el valor de la democracia y advirtió sobre la necesidad de defender la libertad día a día.

«La libertad no se regala, se gana poco a poco, se defiende día a día y si no la cuidamos, la perdemos. En situaciones de crisis graves vuelven las tendencias a la regresión democrática y la fascinación por formas autoritarias», dijo el músico durante su discurso en el acto que se realizó en la Nave Cultural de Mendoza y reunió a autoridades universitarias, seguidores y representantes políticos y culturales de la provincia.

Durante su alocución, Serrat agradeció la distinción académica y resaltó el valor cultural de la canción popular: «Con este reconocimiento se está valorando esta parcela de la poesía que es la canción popular, a la que he dedicado parte de mi vida escribiendo y cantando. Escribir y cantar ha sido mi oficio durante 60 años».

El artista reivindicó su identidad lingüística y su compromiso con la diversidad cultural: «Soy hijo de padre catalán, madre aragonesa, por tanto soy bilingüe, y para mi escribir y cantar en catalán o castellano es natural. Siempre fui militante de ambas lenguas y cuando me han preguntado en cuál prefiero escribir digo ‘en la que me den más problemas’, ‘en la que me prohíban’, porque mi enemigo es la intolerancia».

Serrat reflexionó además sobre el origen de su obra y el vínculo entre el arte y la experiencia personal. «Mis canciones son mis sentimientos pero también nacen de lo que me cuentan los otros, nacen de tener en el centro los sentidos, escuchar, ver, sentir, vivir», señaló.

El cantautor también expresó que «nadie puede vivir de espaldas a la realidad» y añadió: «Les aconsejo que desconfíen de aquellos que se manifiestan apolíticos, son políticos terroríficos».

La rectora de la universidad, Esther Sánchez, destacó durante el acto que la distinción reconoce el «mérito político y cultural» del artista y su trayectoria en defensa de la libertad, la diversidad cultural y el compromiso social, valores que -consideró- lo han convertido en un referente ético y artístico en el ámbito iberoamericano.

La UNCuyo, que entregó así a Serrat su mayor distinción, explicó en un comunicado que el reconocimiento premia también «su aporte sustantivo a causas sociales», además de «la profunda coherencia entre la vida y obra del artista».

Las actividades en homenaje al cantautor de 82 años comenzaron este jueves con un concierto homenaje por parte de la Orquesta Sinfónica de la universidad y continuarán este sábado con un conversatorio abierto al público. JS