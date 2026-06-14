“United 2026” Con particularidades

Dr. Ignacio Alonzo

La historia política, económica y social de mundo del Siglo XX y XXI, no ha sido fácil. Los conflictos bélicos y geopolíticos han arrastrado a civiles y militares de los países y por ende a los gobiernos involucrados a tremendas pérdidas humanas y materiales. Desde 1930, que comenzó la fiesta mundial más importante del fútbol, solo se vio interrumpido y no se celebraron los mundiales en 1942 y 1946, debido a la Segunda Guerra Mundial. Los mundiales de fútbol sin lugar a duda, representan la convergencia de los países que clasifican y se exponen a duras y extremas competencias. La participación de cada selección representa una vitrina de excepcionales talentos futbolísticos, así como la frustración de las selecciones que llegan como favoritas y terminan descalificadas ya sea en la primera o segunda ronda.

En la celebración del Primer Campeonato Mundial en Uruguay en 1930, no se puede obviar, que entre en 1929-1930, comenzó el desplome de la Bolsa de Nueva York, en Estados Unidos, extendiéndose y afectando al mundo entero, cuyo fenómeno económico recibió el nombre de “La Gran Depresión”. Entre 1934-1938, de Italia y Francia, se daba la legitimación de regímenes fascistas. Luego entre 1950-1966, el mundo vivía un periodo de la post guerra, considerado delicado por la confrontación ideológica y los conflictos de guerras de “baja intensidad”, es decir, guerrillas al interior de los países, generalmente entre grupos políticos de Izquierda y de Derecha. Sumado a lo anterior, la llamada “Guerra Fría”, entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Vietnam 1964-1973. Las décadas de los 70 y 80, estuvieron marcadas por la manifestación de dictaduras que fueron desde las más oscuras hasta las más populares en cada país donde se instalaron. Para finales del Siglo XX y las primeras dos décadas del Siglo XXI, es interesante que mundo fue determinado por una economía y filosofía globalista, caracterizado por los grandes negocios en la compra y venta de los derechos de transmisión, calidad de los estadios, indumentarias, movilizaciones de aficionados y selecciones, husos horarios, organización y sincronización de eventos de inauguración y clausura de los Campeonatos Mundiales. Así que, estos y otros aspectos son los que se toman en cuenta en un evento de fútbol mundial, cuya inversión es significativa y sin lugar a duda, cada vez será más elevada.

Vale la pena apuntar que Qatar 2022, es el Mundial post pandemia, en donde el mundo acababa de terminar el encierro y la tragedia de miles de muertos a causa del Covid 19. Además, se movió de estación, celebrándose en el mes de noviembre y diciembre y no en junio y julio como normalmente se habían venido desarrollando. Llegando hasta hoy, al Mundial del 2026, organizado por la FIFA, con la venia y concurso de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Este es el Torneo Mundial llamado “United World Cup” o “United 2026”. No obstante, se desarrolla en medio de muchos conflictos de guerra. Rusia con Ucrania y Estados Unidos e Israel con Iran y otras particularidades que más adelante se puntualizarán.

Cómo hemos señalado anteriormente, en este artículo, el fútbol mundial no ha estado lejos de los conflictos bélicos y geopolíticos. Pese a todos estos problemas, en el campo de fútbol, las selecciones han jugado, demostrando un alto espíritu de caballerosidad, deportivismo, profesionalismo y nacionalismo. Hemos visto que algunos deportistas han demostrado coraje y disgusto como el caso de Diego Maradona en “Estados Unidos 94”. Zinedine Zidane en “Alemania 2006”. También, es muy cierto, que ante la derrota o el triunfo, han sabido aceptar e históricamente se han visto cómo en cada una de estas justas mundialistas han brillado y trascendido extraordinarios jugadores de fútbol cuyos nombres ya están en la historia de las 22 ediciones pasadas, más esta que estamos viviendo, que es la vigésima tercera Copa Mundial. Es un gran tiempo, empero, es una gran responsabilidad para cada uno de estos tres países que han invertido millones de dólares en infraestructura, protocolos de seguridad y en albergar a miles de personas de diferentes partes del mundo, que han llegado para vivir y presenciar en vivo los encuentros futbolísticos de las 48 selecciones que participan, cuyo número de participantes se da por primera vez en la historia.

Todas las épocas están marcadas por los eventos significativos ya sean bélicos, económicos, políticos o científicos. Sin embargo, este “United 2026”, tiene particularidades muy notorias. Tres países, cuyas relaciones diplomáticas no están y no andan como en otras épocas. El número de selecciones en contienda que suman 48. Los derechos de transmisión son costosos. El tipo de publicidad es de altísima calidad de producción. Las entradas a cada partido se cotizan por cantidades inimaginables. Los niveles de consumo en alimentos y bebidas están condicionados por los cambios de precios que varían a diario. Hay un intento por fortalecer las relaciones diplomáticas “trilateral”. Hay fricciones globales por el conflicto en Medio Oriente. Se proyecta por parte de la FIFA, un impacto económico muy significativo, en el aspecto comercial y de infraestructura. El tipo de aficionado tradicional, no es el que comúnmente podría considerarse, pues los altos costos hará que solo, los que tienen capacidad adquisitiva puedan vivir y presenciar in situ cada encuentro. Hay al menos 16 ciudades en donde serán beneficiadas con los espectáculos futbolísticos, hace que las celebraciones sean un tanto dispersas. El Campeonato Mundial 2026, apenas comienza, lo cierto es que el 19 de julio, será la final y conoceremos quién será el Campeón Mundial. Se espera que vengan mejores tiempos, que el fútbol una no solo a Estados Unidos, México y Canadá, sino que se una el mundo, y se celebren en alegría y paz muchas más fiestas futbolísticas mundiales.