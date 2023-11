Unitec y Ceutec unen fuerzas para promover el dominio bilingüe

Tegucigalpa – La Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec) unieron fuerzas para promover la iniciativa «English Empowerment», proyecto que busca fortalecer el dominio del idioma inglés en las diversas áreas de formación.

El proyecto English Empowerment busca potenciar el dominio del inglés en el proceso de enseñanza aprendizaje, y está diseñado para fortalecer las competencias lingüísticas de los estudiantes de Unitec y Ceutec para facilitar así la inserción laboral a nivel local y global.

En el marco del lanzamiento se desarrolló un conversatorio denominado: “El poder del inglés en la educación y en el desarrollo profesional / The power of English in education and career development”. Un espacio enriquecedor que contó con la participación de distinguidos panelistas que compartieron su visión y experiencia; entre ellos: Rosalpina Rodríguez, presidente ejecutiva y rectora de Unitec|Ceutec; Mario Molina, docente de la Universidad de los Andes y especialista en la estrategia EMI (Inglés como medio de instrucción por sus siglas en inglés); Suyapa Midence, gerente de recursos humanos de Claro Honduras; Gina Velásquez, gerente de recursos humanos de Hello ICONIC; y Ricardo Díaz, jefe académico de EFL UNITEC Tegucigalpa.

Durante el conversatorio, cada panelista destacó aspectos cruciales relacionados con el dominio del inglés.

Cómo moderadora del conversatorio, Rosalpina Rodríguez enfatizó la importancia del inglés en la formación académica

De su lado, Suyapa Midence y Gina Velásquez se centraron su participación en la demanda del mercado y las oportunidades laborales que surgen para los profesionales bilingües

Por su parte el docente especialista Mario Molina compartió su visión sobre la implementación de la estrategia EMI y cómo esta puede abrir puertas a los profesionales en la actualidad. Finalmente, Ricardo Díaz discutió las prácticas académicas efectivas para adquirir y perfeccionar las habilidades en el inglés.

“El proyecto English Empowerment se propone asegurar que nuestros estudiantes adquieran las competencias lingüísticas necesarias para competir en el mercado laboral nacional e internacional. La comunidad universitaria de UNITEC y CEUTEC experimentará una transformación profunda a medida que avancemos hacia la implementación de la estrategia English as a Medium ofInstruction (EMI) a partir del primer período académico del año 2024. Esta estrategia nos permitirá fortalecer el bilingüismo, mejorar la internacionalidad de nuestros programas académicos y preparar a nuestros estudiantes para un futuro laboral cada vez más globalizado”, acotó la rectora de Unitec.

En un mundo donde la comunicación efectiva en inglés es una ventaja competitiva, Unitec y Ceutec están comprometidos en garantizar que sus estudiantes estén preparados para triunfar en el mercado laboral actual y futuro, reflexionó.

Por ello, «English Empowerment» representa un paso audaz hacia este objetivo y es un testimonio del compromiso institucional con la educación de calidad, zanjó. (RO)