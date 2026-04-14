UNITEC se consolida como la universidad líder de Honduras en el ranking MERCO 2025

Tegucigalpa- La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) se posiciona como la institución líder del sector académico en Honduras, de acuerdo con el más reciente ranking de Merco sobre Responsabilidad ESG y Gobierno Corporativo.

Este reconocimiento forma parte del ranking que evalúa la reputación de las empresas más destacadas del país, donde UNITEC ocupa el primer lugar en la categoría de Academia, consolidando su liderazgo en educación superior y su compromiso con la formación de profesionales íntegros y competitivos. El ranking Merco se basa en una metodología multistakeholder que integra evaluaciones de directivos, académicos, periodistas, analistas, consumidores y otros grupos de interés, lo que lo convierte en uno de los monitores de reputación más rigurosos y reconocidos a nivel iberoamericano.

El informe revela a las organizaciones que encabezan distintos sectores clave en Honduras, evidenciando el nivel competitivo del ecosistema empresarial hondureño. El liderazgo de UNITEC en el sector académico responde a una propuesta educativa centrada en la innovación, la empleabilidad y la vinculación con el entorno productivo.

A través de programas académicos actualizados, alianzas estratégicas y un enfoque en competencias, la universidad continúa fortaleciendo su impacto en la sociedad hondureña. Asimismo, UNITEC forma parte de reconocidos rankings internacionales como QS World University Rankings, que evalúa indicadores como reputación académica, empleabilidad y calidad investigativa; y Times Higher Education (THE), que mide desempeño en docencia, investigación, citaciones e internacionalización.

Estas distinciones respaldan su calidad académica, su proyección global y su capacidad de adaptación a las tendencias educativas contemporáneas. Adicionalmente, la universidad promueve una formación integral que va más allá de las habilidades técnicas, incorporando el desarrollo de competencias blandas como el liderazgo, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, elementos clave para el desempeño profesional en entornos cada vez más dinámicos y exigentes.

Este enfoque se ve fortalecido por el respaldo de la Fundación Nasser, que impulsa iniciativas educativas, sociales y de desarrollo humano orientadas a potenciar el talento y generar oportunidades para los estudiantes. Este reconocimiento es el resultado del compromiso de UNITEC con la excelencia académica, la responsabilidad social y la formación de líderes capaces de transformar el país. IR