UNITEC presenta nueva plataforma que impulsa el empleo juvenil en Honduras

Tegucigalpa – En un contexto en el que Honduras cerró el 2025 con más de 200 mil personas desempleadas, la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), a través del Centro de Empleabilidad, lanza una nueva plataforma digital diseñada para generar conexiones estratégicas entre estudiantes, egresados y empresas, potenciando el talento joven y abriendo nuevas oportunidades laborales alineadas a las demandas del mercado laboral.

La plataforma nace como un puente directo entre el talento universitario y el sector productivo, facilitando los procesos de reclutamiento, fortaleciendo la proyección profesional de estudiantes y egresados, y ofreciendo a las empresas acceso ágil a perfiles calificados, íntegros y preparados para enfrentar los retos del entorno laboral contemporáneo.

La Vicerrectora Vinculación Empresarial UNITEC-SPS, Roxana Espinal, presenta la nueva plataforma que impulsa el empleo juvenil en Honduras pic.twitter.com/O384CyZWA9 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 19, 2026

Esta iniciativa cobra especial relevancia ante la realidad nacional. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), Honduras cerró el 2025 con más de 200 mil personas desempleadas, una realidad que demanda soluciones articuladas entre academia y sector privado. En este escenario, la nueva plataforma de empleabilidad se consolida como una herramienta clave para impulsar la formación de profesionales con competencias pertinentes y mayor capacidad de inserción laboral.

El lanzamiento de esta plataforma se suma a los esfuerzos sostenidos que UNITEC ha desarrollado en materia de empleabilidad. En los últimos cuatro años, el área ha organizado 62 eventos entre ferias de empleo y capacitaciones, ha brindado formación en habilidades para la empleabilidad a 8,022 estudiantes y ha ofrecido 305 asesorías personalizadas orientadas al desarrollo de currículums y la inserción en pasantías. Asimismo, UNITEC supera las 1,300 organizaciones con las que ha mantenido relación y colaboración con la finalidad de facilitar el acceso de estudiantes y egresados a experiencias profesionales que fortalecen su desarrollo y proyección en el mercado laboral.

Por lo tanto, con esta nueva plataforma, UNITEC apuesta por una conexión más ágil, estratégica y efectiva entre academia y sector productivo, generando valor tanto para quienes buscan desarrollarse profesionalmente como para las empresas que requieren talento preparado y alineado a las exigencias del mercado actual.

Más allá de conectar estudiantes y empresas, la plataforma pone al ser humano en el centro, reconociendo que acceder a un empleo digno permite a los jóvenes desarrollarse plenamente, proyectar sus sueños y contribuir al bienestar de sus comunidades y de Honduras.