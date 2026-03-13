Unitec gradúa a más de 700 nuevos profesionales con el propósito de trasformar Honduras desde el conocimiento y los valores

Tegucigalpa– Honduras continúa escribiendo su futuro a través de la educación y en un contexto que demanda talento preparado, liderazgo ético y compromiso social, la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y el Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) celebraron sus graduaciones en Tegucigalpa, entregando al país más de 700 nuevos profesionales formados bajo un modelo que prioriza no solo la excelencia académica, sino el desarrollo integral del ser humano.

En esta ceremonia, 184 nuevos profesionales de grado y 331 de programas de posgrado de UNITEC, junto a 127 graduados de grado y 65 técnicos de CEUTEC, culminaron una etapa que marca el inicio de su aporte directo al desarrollo económico y social de Honduras.

Imágenes de la graduación de más de 700 estudiantes en Unitec en Tegucigalpa pic.twitter.com/Oa2kuOqlTW — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 13, 2026

Más allá de las cifras, la institución reafirmó que su propósito va más allá de la formación técnica o profesional. Se trata de formar ciudadanos con pensamiento crítico, ética sólida y vocación de servicio.

“En UNITEC creemos firmemente que la educación transforma vidas y transforma países. Nuestro compromiso no es únicamente graduar profesionales competentes, sino formar seres humanos íntegros, con valores, liderazgo y empatía; capaces de incidir positivamente en Honduras”, expresó la ingeniera Rosalpina Rodríguez, Presidente Ejecutiva y Rectora de UNITEC.

Más imágenes de las graduaciones de esta tarde en Unitec pic.twitter.com/p1KFnSn2j4 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 13, 2026

La diversidad de carreras representadas en esta promoción responde a las demandas actuales del mercado laboral y a los retos estructurales del país, desde el fortalecimiento empresarial y la innovación tecnológica, hasta la mejora de los servicios de salud, educación y gestión pública.

Por su parte, Jessy Ayestas, Directora de CEUTEC, destacó el enfoque práctico y accesible de la institución: “En CEUTEC trabajamos para brindar oportunidades reales de superación a jóvenes y adultos que buscan transformar su futuro. Cada graduado representa una historia de esfuerzo y resiliencia, pero también una nueva oportunidad de progreso para sus familias y comunidades”.

Las graduaciones de este jueves 12.03.2026. en Unitec. #ProcesoDigital pic.twitter.com/5XuYhpOZcs — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 13, 2026

Con estas graduaciones, ambas instituciones consolidan una vez más su rol como actores estratégicos en la construcción de capital humano calificado, en un país donde la educación superior es un pilar clave para reducir brechas, generar empleo y fortalecer la competitividad nacional.

Hoy, más de 700 nuevos profesionales no solo reciben un título universitario; asumen el compromiso de convertirse en agentes de cambio, demostrando que la educación integral es una de las contribuciones más sólidas y sostenibles para el desarrollo de Honduras. IR