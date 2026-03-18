Unitec anuncia octava edición de Juegos de la Juventud con participación de más 1,500 atletas

Tegucigalpa – La Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), anunció hoy la octava edición de los Juegos de la Juventud con la participación de más de mil 500 atletas provenientes de 54 colegios privados bilingües de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

– La semana final de los Juegos de la Juventud tendrá lugar entre 12 y 16 de mayo, pero previamente entre el 7 y 11 así como del 20 al 25 de abril se desarrollarán las eliminatorias.

Así lo indicó a Proceso Digital, Lesbia Rovelo, vicepresidente de Admisiones de Unitec, quien detalló que en las ocho ediciones ya suman más de 10 mil los atletas juveniles que han participado en este espacio.

Lesbia Rovelo, vicepresidente de Admisiones de ⁦@unitec_hn detalla sobre la Octavia edición de los Juegos de la Juventud pic.twitter.com/X3Nctd3IVS — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 17, 2026

Este año, el evento reunirá a más de 1,500 jóvenes de entre 14 y 18 años, provenientes de 54 colegios privados bilingües de Tegucigalpa y San Pedro Sula, quienes participarán en una experiencia que combina deporte, convivencia y formación integral, expresó.

En esta octava edición, los estudiantes competirán en diversas disciplinas deportivas que pondrán a prueba su preparación, trabajo en equipo y espíritu competitivo. Las competencias incluirán natación, voleibol, baloncesto, ajedrez, fútbol 7 y porristas, disciplinas que permiten a los jóvenes desarrollar habilidades físicas, estratégicas y de liderazgo, precisó.

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar una experiencia educativa, deportiva y memorable que potencie el talento y contribuya a transformar la vida de los jóvenes hondureños, promoviendo valores como la disciplina y el respeto.

De las aulas al deporte

De su parte, Rosalpina Rodríguez, presidente ejecutiva y rectora de Unitec, reflexionó que parte de la educación integral es llevar la misma de las aulas al deporte y ese objetivo se cumple con actividades como los Juegos de la Juventud, refirió.

Reflexionó que el deporte promueve hábitos de vida saludable, el desarrollo de la salud mental y el crecimiento de los jóvenes.

Rosalpina Rodríguez, presidente ejecutiva y rectora de @unitec_hn reflexionó el deporte forja carácter, "algo que nosotros impulsamos mucho en nuestro modelo educativo" pic.twitter.com/7O0eA302hm — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 17, 2026

“Pero sobre todo el deporte forja carácter, algo que nosotros impulsamos mucho en nuestro modelo educativo”, acentuó.

Resumió que más de mil 500 atletas juveniles además de vivir la experiencia del deporte también tendrán una experiencia formativa en la octava edición de los Juegos de la Juventud.

Consolidación

A lo largo de sus ediciones, más de 10 mil jóvenes y más de 200 colegios han formado parte de esta experiencia, demostrando su talento y pasión por el deporte.

Con siete años de trayectoria, los Juegos de la Juventud continúan consolidándose como la plataforma intercolegial más importante del país, un espacio donde los estudiantes no solo compiten, sino que también construyen amistades, fortalecen su confianza y viven experiencias que marcan su etapa formativa.

Más que un evento deportivo, los Juegos de la Juventud representan la visión de una institución que apuesta por la juventud como motor de transformación y desarrollo para el país.

Más que una experiencia deportiva

De su parte, la atleta juvenil Sonia Fanous quien participó en la edición de los Juegos de la Juventud del 2024, dijo que se trata de mucho más que una experiencia deportiva.

Compartió que cuando participó en la disciplina de básquetbol conoció mucha gente con la que puedo entablar una amistad.

Testimonio de Sonia Fanous de cuando participó en los Juegos de la Juventud de Unitec pic.twitter.com/yy4jUCdRBD — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 17, 2026

Las emociones fueron muchas, incluso cuando no se ganó, dijo la joven quien volverá participar en esta octava edición.

«Recuerdo todas las emociones incluso hasta el enojo de perder, fue una gran experiencia y es algo que quiero volver a vivir este año», externó. (RO)