“Unir fuerzas es clave”, dice especialista en seguridad ante proclama “Escudo de las Américas”

Tegucigalpa – El abogado y especialista en seguridad Gonzalo Sánchez valoró como positivo el punto tres de la proclama firmada en la cumbre “Escudo de las Américas”, que establece la cooperación entre Estados Unidos y los ejércitos de países aliados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Sánchez explicó que la medida no es nueva, pues los países de Centroamérica han coordinado esfuerzos en diversas ocasiones.

Según el experto, la unificación de recursos y capacidades entre naciones permite una respuesta más estructurada y efectiva contra organizaciones criminales, enfocándose en la prevención, control y reducción de la violencia asociada a estas redes.

“Llama la atención el inciso número 3 que dice que Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos para atacar a las organizaciones criminales”, indicó.

Apuntó que el papel de Estados Unidos es correcto, por primera vez tiene toda la voluntad política con la unificación de los ejércitos para frenar el crimen organizado.