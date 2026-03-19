Unión Europea y Centroamérica impulsan inversiones estratégicas y oportunidades de negocio en Foro Global Gateway 2026

Ciudad de Panamá – Más de 200 líderes empresariales, autoridades gubernamentales e instituciones financieras de Europa y Centroamérica se reúnen a partir de hoy en Ciudad de Panamá para participar en el Foro Unión Europea–Centroamérica, un encuentro que busca impulsar inversiones estratégicas, el comercio y la cooperación económica entre ambas regiones.

El encuentro se desarrolla en el marco del Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica —vigente desde 2013— que ha fortalecido significativamente el comercio bilateral y contribuido a crear un entorno más favorable para la inversión y la integración económica.

Actualmente, la Unión Europea es uno de los principales socios comerciales y de inversión en Centroamérica, con un comercio bilateral que supera los 19.000 millones de euros anuales; mientras que las empresas europeas representan una parte significativa de la inversión extranjera directa en sectores estratégicos como energía, infraestructura, telecomunicaciones, manufactura y logística.

El Foro es organizado por la Unión Europea, con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y del Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE).

Honduras presente

Honduras está siendo representada en el Foro por una delegación hondureña liderada por el Ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eddy Ordoñez.

El Embajador de la Unión Europea en Honduras también se encuentra en el Foro y destacó: “el libre comercio ha permitido que el comercio total entre América Central y la Unión Europea aumentara un 117% entre 2012 y 2025, pasando de €8.991 millones a €19.525 millones en 2025.”

Un nuevo impulso a la cooperación económica

La ceremonia de apertura contó con la participación de Izabela Matusz, Embajadora de la Unión Europea en Panamá, y de Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, quienes destacaron el papel del Foro como plataforma para acelerar la inversión sostenible, fortalecer el comercio y ampliar las oportunidades para el sector privado.

También participaron Duccio Bandini, Embajador de la Unión Europea ante el SICA; Felice Zaccheo, Jefe de Programas Regionales para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (DG INTPA); y Paolo Garzotti, Jefe de la Unidad responsable de las relaciones con América Latina y el Caribe de la Dirección General de Comercio y seguridad económica de la Comisión Europea (DG TRADE).

“La estrategia Global Gateway refleja el compromiso de la Unión Europea de construir alianzas basadas en la inversión sostenible, la innovación y la confianza. Centroamérica es un socio.

Europa refuerza su agenda de inversión en América Latina

El Foro se inscribe en la estrategia Global Gateway, la iniciativa de inversión internacional de la Unión Europea orientada a promover la infraestructura sostenible, la conectividad digital, la energía limpia y las cadenas de suministro resilientes.

A nivel global, Global Gateway prevé movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones, mientras que para América Latina y el Caribe la Unión Europea ha anunciado una agenda de inversión de 45.000 millones de euros destinada a impulsar proyectos estratégicos en sectores clave para el desarrollo sostenible.

En este contexto, el Foro UE–Centroamérica busca acelerar una nueva fase de cooperación económica entre ambas regiones, fortaleciendo el comercio, la inversión y las oportunidades para el sector privado.

Inversión, infraestructura y cadenas de valor

Un espacio importante del encuentro es el Global Gateway Investment Hub, diseñado para facilitar el diálogo entre empresas, instituciones financieras y autoridades públicas sobre instrumentos europeos de financiamiento y de estructuración de proyectos estratégicos.

El programa incluye, además, un espacio empresarial B2B (citas directas entre compañías) que permitirá a empresas europeas y centroamericanas explorar alianzas comerciales, oportunidades de inversión y nuevas cadenas de valor birregionales.

Para Paolo Garzotti, el Foro refleja el potencial de la relación económica entre ambas regiones. “El Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica ha demostrado ser mucho más que un tratado comercial. Es un marco estratégico que impulsa la integración regional, fortalece la cooperación económica y abre nuevas oportunidades para las empresas de Europa y Centroamérica”, apuntó Paolo Garzotti.

La agenda del Foro se centra en sectores clave para la competitividad y la transformación económica de Centroamérica, entre ellos: