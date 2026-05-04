Unión Europea y AHER promueven alianzas en el sector energético renovable

Tegucigalpa – La Unión Europea (UE) y la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) firmaron este lunes una carta de intención para promover la vinculación entre empresas europeas y hondureñas en el sector de energías renovables.

La iniciativa busca fortalecer la articulación del sector privado mediante la creación de

espacios de encuentro empresarial, el intercambio de información técnica y la generación de oportunidades de colaboración en proyectos energéticos sostenibles en Honduras.

“Estamos seguros de que esta colaboración será fructífera para ambas partes, y sobre todo para Honduras. Hoy firmamos una carta; mañana impulsamos proyectos hacia un país más

limpio, competitivo y con mayor sostenibilidad energética”, afirmó el presidente de la AHER, Eduardo Guillermo Bennaton.

El convenio establece dos fases para desarrollar una estrategia de vinculación empresarial: la primera es la identificación y conexión de empresas europeas y hondureñas interesadas en el desarrollo de proyectos energéticos.

Mientras que la segunda fase es la promoción de oportunidades de inversión, suministro de equipos, servicios especializados y desarrollo de proyectos en mediano plazo.

Esta acción se enmarca en la estrategia de inversiones Global Gateway de la UE que impulsa inversiones sostenibles, resilientes e inclusivas, y fortalece la cooperación económica entre Europa y América Latina. PD