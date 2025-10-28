Unión Europea promete vigilancia exhaustiva de las elecciones

Tegucigalpa – En un país donde las urnas han sido testigo de tensiones históricas y transformaciones políticas, la Unión Europea (UE) ha desplegado hoy sus primeros observadores electorales en Honduras.

-La UE despliega sus ojos en Honduras.

-Este martes se suman los primeros 32 observadores de largo plazo, que se dispersarán por los 18 departamentos del país para monitorear de cerca el desarrollo de la campaña electoral.

Con el reloj electoral marcando las horas hacia los comicios generales del 30 de noviembre, la Misión de Observación Electoral (MOE-UE) promete una vigilancia «exhaustiva y profunda» del proceso, en un momento clave para la consolidación democrática centroamericana.

Liderada por el experimentado eurodiputado portugués Francisco Assis, esta iniciativa no solo representa un gesto de apoyo internacional, sino un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema electoral hondureño tras años de cuestionamientos a su transparencia.

Llega a Honduras

En respuesta a una invitación del Gobierno de Honduras y del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unión Europea envió una Misión de Observación Electoral (MOE UE) para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

La Misión llegó al país el 11 de octubre y permanecerá en Honduras hasta el final del proceso electoral.

El mandato de la MOE UE es hacer una observación exhaustiva de todos los aspectos del proceso electoral conforme a los tratados internacionales y regionales sobre elecciones democráticas suscritos por Honduras, así como a las leyes del país.

Metodología

«La metodología de la Unión Europea se basa en una observación a largo plazo y en los principios de imparcialidad, transparencia, independencia y no interferencia en el proceso que marcan claramente las pautas de nuestro trabajo», declaró esta tarde en una conferencia de prensa en Tegucigalpa el jefe de la Misión, el eurodiputado Francisco Assis.

«Nuestra Misión es independiente tanto de las instituciones de la Unión Europea como de sus Estados miembros», señaló Assis.

La MOE UE no se pronunciará sobre los resultados de las elecciones, sino que evaluará todo el proceso electoral desde un punto de vista técnico, es decir, cómo se desarrollaron todas las etapas electorales y la confianza que generaron en el electorado, dijo el eurodiputado en su primera conferencia de prensa en Honduras.

«Este martes desplegaremos a 32 observadores de largo plazo en los departamentos de Honduras», anunció el jefe de la MOE UE.

«Nuestros observadores se reunirán con las autoridades electorales a nivel departamental y municipal, así como con los representantes de los partidos políticos, los candidatos y los miembros de la sociedad civil involucrados en el proceso electoral, y nos enviarán informes periódicos sobre su labor», continuó.

Imparcialidad

Todos los observadores electorales de la UE están sujetos a un código de conducta que garantiza su neutralidad e imparcialidad, dijo.

Para la jornada electoral, la Misión estará integrada por unos 120 observadores procedentes de los países miembros de la Unión Europea, así como de Noruega y Canadá, que acompañarán la votación, el escrutinio y la transmisión de los resultados, explicó.

Dos días después de la jornada electoral, la Misión hará pública una declaración preliminar con sus primeras conclusiones en una conferencia de prensa en Tegucigalpa, y continuará observando el contexto poselectoral.

Se presentará, también en Honduras, un informe final con todos los detalles técnicos, que incluirá recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales. (RO)