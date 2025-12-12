Unión Europea pide a los candidatos presidenciales respetar el recuento final

Tegucigalpa- La Unión Europea (UE) reiteró este viernes su respaldo al actual proceso electoral en Honduras y a la labor que desarrolla el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a las dificultades técnicas enfrentadas desde el cierre de las urnas. El bloque europeo hizo un llamado firme a todos los candidatos a “esperar y respetar” el proceso de recuento que continúa en marcha.

En un comunicado, la UE destacó que el pasado 30 de noviembre los hondureños acudieron a votar pacíficamente y en gran número, demostrando su compromiso con la democracia. “La voluntad del pueblo hondureño debe ser respetada”, subrayó.

El organismo europeo también instó a los partidos políticos y a las autoridades a abstenerse de acciones que obstruyan el trabajo de las instituciones electorales y a mantener el respeto al Estado de derecho.

“El Consejo Nacional Electoral es el órgano responsable de declarar los resultados electorales y la UE está atenta a su pronunciamiento”, indicó.

Escrutinio especial inicia el sábado

El CNE anunció que este sábado iniciará un escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y cuyo resultado podría inclinar la balanza en la definición del próximo presidente de Honduras. El cotejo se realizará en dos turnos de 12 horas —de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.— y, según expertos, los resultados podrían conocerse en un plazo de cuatro a cinco días.

La contienda por la victoria se mantiene cerrada entre dos candidatos conservadores: Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, quien lidera con el 40.52 % de los votos, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que registra el 39.20 %, con el 99.40 % del escrutinio ya procesado.

Mientras el país aguarda el resultado definitivo, la UE insiste en que el proceso debe concluir sin interferencias, con transparencia y en pleno respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. LB