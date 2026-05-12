Unión Europea fortalece apoyo a Honduras para el combate al crimen organizado mediante “El PAcCTO 2.0”

Tegucigalpa – El embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Gonzalo Fournier, notificó que brindarán respaldo a Honduras en materia de seguridad y combate al crimen organizado a través del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado “PAcCTO 2.0”.

Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea en Honduras.

Tras una reunión con autoridades y los representantes del programa, Fournier indicó que busca fortalecer el acompañamiento técnico a las políticas de seguridad impulsadas. “La mano de la Unión Europea siempre está tendida para ayudar a los hondureños”, expresó el diplomático.

Por su parte, el director regional del programa, Javier Samper, indicó que trabajan desde hace casi dos años en Honduras en iniciativas vinculadas a la reinserción social y la protección en los jóvenes en condición de vulnerabilidad.

“El PAcCTO 2.0 trata de ofrecer un acompañamiento técnico en todas las fases del proyecto, no solamente en el diseño de políticas, sino también en la implementación, evaluación y seguimiento”, manifestó.

Samper agregó que las políticas públicas impulsadas en Honduras permiten fortalecer la coordinación entre instituciones del Estado, incluyendo ministerios, Poder Judicial y Ministerio Público, con apoyo de expertos europeos.

PAcCTO 2.0 es un programa de cooperación internacional financiado por la UE que busca fortalecer la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho, con presencia en la mayoría de países pertenecientes a América Latina.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 19 millones de euros para un período de cinco años en los que se busca mejorar la cooperación policial, los sistemas de justicia y el sistema penitenciario. AD