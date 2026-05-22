Unión Europea destina L7,000 millones en 47 proyectos de cooperación para Honduras

Tegucigalpa – Tras una reunión en el Congreso Nacional con la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional, el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, destacó que el bloque europeo mantiene un amplio respaldo al país mediante una cartera de cooperación que asciende a 7,000 millones de lempiras distribuidos en 47 proyectos.

“Todo en Honduras nos interesa y nada de Honduras nos es ajeno”, expresó el diplomático al detallar las principales iniciativas impulsadas por la Unión Europea en áreas estratégicas como inversión, energía, educación, salud, seguridad alimentaria y fortalecimiento institucional.

Entre los proyectos mencionados figura el apoyo a los procesos electorales con una inversión de 311 millones de lempiras, así como el programa de desarrollo sostenible del Lago de Yojoa, que contempla recursos por mil millones de lempiras.

Fournier también anunció la llegada del Banco Europeo de Inversiones a Honduras, con un primer préstamo dirigido a las mipymes por 1,600 millones de lempiras, además de 460 millones no reembolsables.

En el sector energético, informó sobre una nueva línea de crédito de hasta 15,000 millones de lempiras destinada a respaldar una reforma integral del sistema eléctrico nacional, financiar líneas de transmisión y fortalecer la interconexión eléctrica en Centroamérica, con el objetivo de reducir los costos de energía para la población hondureña.

Asimismo, señaló que la seguridad se ha convertido en un nuevo eje de cooperación. En ese sentido, la Unión Europea apoya la creación del primer Plan Nacional Estratégico de Lucha contra el Cibercrimen mediante el programa El Pacto, además de colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario en la implementación del primer registro nacional y sistema de clasificación de privados de libertad.

En la reunión también participó la jefa de Cooperación de la Unión Europea, Cristina Marín. LB